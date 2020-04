BACOLI – Consegne a domicilio gratis da parte della pescheria “Lato Mare” presso il centro frutti di mare di Baia. Tutti i giorni nei locali di via Lucullo sono disponibili tutti i tipi di pesci, frutti di mare, crostacei, surgelati e preparati da cucinare. Per ricevere i prodotti direttamente a casa bisogna chiamare entro le 10 di ogni mattina ai numeri: 081-8687633 e 3392433309. La consegna a domicilio è attiva nei quattro comuni flegrei di Bacoli, Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida, nella città di Napoli e nei comuni limitrofi. Per la scelta dei prodotti da ordinare si può visitare anche la pagina Facebook “Latomare Bacoli”.