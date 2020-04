POZZUOLI – Grave incidente stradale questa mattina a Licola dove in via Domitiana un’auto è finita fuori strada andandosi a schiantare contro il muro di un’abitazione. L’automobilista, una 39enne del posto, ha riportato serie ferite ed attualmente è ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente per capire le cause che hanno provocato l’uscita del mezzo dalla corsia di marcia. L’auto, una polo Wolkswagen, è stato sottoposta a sequestro e trasferita dai mezzi della RGR nel deposito giudiziario.

