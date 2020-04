POZZUOLI – E’ salito nella notte il numero dei contagiati nel reparto di Medicina dell’ospedale di Pozzuoli: sono almeno dieci (ma il numero è destinato ancora a salire) i pazienti ricoverati che sono risultati positivi al Covid 19. Questi si vanno ad aggiungere ai 25 tra medici, infermieri, OSS ed altri due pazienti dello stesso reparto (compresi 3 di Chirurgia) risultati positivi ieri. In giornata si attende l’esito dei nuovi tamponi che nelle ultime ore sono stati fatti a tutto il personale ospedaliero.

L’INCHIESTA – Prende corpo, dunque, l’ipotesi che non sia stata la donna ricoverata per 4 giorni all’interno dell’ospedale di Pozzuoli (e poi trasferita all’Ospedale del Mare) la “paziente uno”. Intanto è partita un’inchiesta interna per verificare, data l’estensione a macchia d’olio del contagio all’interno del reparto di Medicina, sull’applicazione dei protocolli per la sicurezza di pazienti e personale sanitario.

I CONTAGIATI – Nello specifico i contagiati sono: il primario, 3 medici, 2 infermieri e 16 tra infermieri e OSS di Medicina e 3 medici del reparto di Chirurgia a cui si aggiungono quelli di oggi.