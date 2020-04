POZZUOLI – Dai familiari del dottor Pierluigi Canfora: Domenica 12 aprile si è spento improvvisamente il dottor Pierluigi Canfora di anni 50. Stimato per le doti professionali e le qualità umane, è stato per oltre vent’anni il titolare della Farmacia Azan di Pozzuoli. La sua morte inattesa lascia un grande vuoto fra tutti coloro che lo hanno conosciuto in vita. Nel loro animo sarà sempre vivo il ricordo di un uomo di profonda onestà e rara generosità. A seguito di un imprevisto episodio ischemico, serenamente si è addormentato dopo una vita interamente dedicata al lavoro ed alla famiglia. Con triste rimpianto ed infinita tenerezza lo ricordano il padre, Prof. Vincenzo Canfora, ed il fratello Dott. Fulvio. La ristretta cerchia dei più cari amici ne serberà nel cuore la memoria per sempre. Le esequie saranno celebrate in forma esclusivamente privata in ragione delle disposizioni vigenti in materia sanitaria.