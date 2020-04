QUARTO – Il coronavirus miete la prima vittima nella cittadina flegrea. A perdere la vita un 58enne, da oltre dici giorni ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

IL RICOVERO – L’uomo, subito dopo aver accusato i primi sintomi, venne portato al nosocomio puteolano, nel quale è poi spirato. «Esprimo alla famiglia e a tutti i cari, ancora una volta, le mie più sentite condoglianze e tutta la mia vicinanza – ha commentato il sindaco Antonio Sabino – Ci siamo messi in contatto con loro per assisterli per qualsiasi necessità e per guidarli nelle procedure da seguire. Stringiamoci a loro in questo momento di profondo dolore». Il numero totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 28 persone, con tre guariti.