Paura sul porto di Pozzuoli: uomo cade in mare, salvato dagli ormeggiatori

POZZUOLI – Paura questo pomeriggio sul porto di Pozzuoli dove un uomo è finito in acqua, per motivi ancora in fase di accertamento, durante la tempesta di pioggia e vento. E’ accaduto verso le 15:30 quando la Capitaneria di Porto ed il 118 sono stato allertati per “uomo in mare” agli imbarchi sulla banchina. La vittima di quello che sarebbe stato un incidente, forse provocato da un elevato stato etilico, è un senza fissa dimora originario del Ghana, finito improvvisamente nell’acqua gelida. L’uomo è stato soccorso da un gruppo di ormeggiatori che l’hanno aiutato ad emergere e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto.