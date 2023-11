Bradisismo, l’appello del Vescovo di Pozzuoli «C’è bisogno di informazioni certe»

POZZUOLI – Si dice preoccupato sugli interrogativi che ruotano attorno al fenomeno sismico nei Campi Flegrei il vescovo di Pozzuoli, Carlo Villano, che chiede «Informazioni certe». Richiesta che arriva all’indomani della diffusione della relazione della “Commissione Grandi Rischi”. «Oggi sicuramente i puteolani cercano sicurezza nelle informazioni e nel modo di agire. -ha detto Villano ieri durante l’incontro sul tema che si è tenuto nell’istituto dei Salesiani di Napoli – Chi abita a Pozzuoli, nei Campi Flegrei, è consapevole che con il fenomeno ci si convive da sempre ma ciò che chiedono è la sicurezza nell’informazione di quello che sta accadendo. E di come procedere se il fenomeno evolvesse, ma noi speriamo che non evolva».

I TIMORI – Il vescovo, inoltre, ha sottolineato la criticità del momento anche alla luce della crisi economica che sta attanagliando non solo Pozzuoli «Di certo aumenta la paura dei cittadini in un momento critico, perché viviamo un tempo particolare sul bradisismo ma anche un tempo in cui le nostre famiglie vivono in maniera drammatica la povertà. Sono aumentati i poveri e le richieste alle nostre Caritas sono in costante salita. Questo non fa altro che causare e alimentare questo stato di insicurezza» ha concluso Villano.