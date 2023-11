Reagisce al controllo e accoltella due poliziotti: arrestato un 33enne

NAPOLI – Nella scorsa serata, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, nell’ambito dei servizi ordinari all’interno della Stazione Centrale, hanno notato un uomo, gambiano di 33 anni, intento ad infastidire i viaggiatori nei pressi di un esercizio commerciale. Gli operatori hanno invitato l’uomo a calmarsi ma, lo stesso, dopo aver estratto un coltello dalla tasca, ha colpito il poliziotto sferrandogli un fendente alla mano per poi darsi alla fuga. Ne è nato un inseguimento terminato all’esterno della stazione dove, il predetto, durante una colluttazione, ha ferito un altro poliziotto alla schiena, prima di essere bloccato e messo in sicurezza. Pertanto, l’indagato, 33enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per lesioni aggravate, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di arma. Infine, il coltello, con la lama della lunghezza di 10 centimetri, è stato sequestrato.