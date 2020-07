POZZUOLI – Paura nella notte a Monterusciello dove un incendio ha danneggiato la pizzeria “Pizza Pizzone” in via Pagano. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di polizia di Pozzuoli insieme ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. La puzza di bruciato e il fumo hanno allarmato i residenti delle palazzine che sorgono nei pressi dell’attività commerciale. Danneggiati l’ingresso del locale e gli interni. Indagini sono in corso per chiarire la natura del rogo.