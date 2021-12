QUARTO – Paura a Quarto dove un 22enne è stato accoltellato nella notte. Si tratta di S.G., personaggio già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si è presentato all’alba di oggi presso l’ospedale “Pinetamare” di Castel Volturno con una ferita da taglio a una gamba. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sull’episodio indagano i carabinieri della Tenenza di Quarto. Il 22enne avrebbe raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di persone per motivi a lui poco chiari. Dopo la notizia dell’accoltellamento parenti e amici si sono radunati all’esterno della caserma di Corso Italia in attesa di notizie.