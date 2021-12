PIANURA – Sfida ai vertici (opposti), a confronto progetti diversi come diverse sono le ambizioni e l’interpretazione che danno al campionato le due squadre che si sono affrontate quest’oggi allo Stadio Simpatia di Pianura per la sfida valevole per la dodicesima giornata di campionato di Eccellenza campana girone B. Nuova Napoli Nord e Puteolana 1902. Da una parte una squadra giovanissima senza alcune ambizioni di categoria e ferma a zero punti in classifica con ben 35 gol subiti e soltanto 3 goal all’attivo. Dall’altra i valori si capovolgono. I diavoli rossi di Pozzuoli, una corazzata costruita per vincere, prima con una rosa ampissima e pochissime rivali a tenerne testa per la vittoria del campionato. Il risultato che si potrebbe immaginare è una vittoria con ampio margine a favore dei Flegrei, ma così non è stato: gli uomini di mister Marra hanno si vinto, ma con un margine esiguo di due reti.

LA VITTORIA – 2-0 per la Puteolana grazie soprattutto alla grinta ed all’impegno profuso dalla squadra di casa che per 90′ si è arroccata in difesa difendendo con orgoglio e caparbia un risultato che non avrebbe potuto essere più leggero per i napoletani. Davvero troppa la differenza in campo per i flegrei che hanno gestito il possesso per l’intera gara senza praticamente mai rischiare nulla, affondando quando possibile. Puteolana in goal, come si diceva, per due volte: al 15′ del primo tempo con il solito Grezio ed al 25′ della ripresa grazie alla rete di Davide Evacuo che festeggia con quello di oggi i 150 gol in carriera. Vittoria dunque mai stata in discussione per i granata, ma tre punti preziosissimi che consentono alla squadra puteolana di mantenere salda la testa della classifica a 30 punti. Segue la Frattese a 26 punti grazie alla vittoria conquistata ieri sul campo dell’Albanova ed il Napoli united terzo a 23 punti.

Puteolana: Maiellaro, Sardo, Sica (75’ Esposito), De Simone (82’ Viola), Rinaldi, Petrarca, Di Lorenzo (45’ Di Giorgio), Fontanarosa (64’ Di Napoli) Grezio (70’ Accietto), Gioielli, Evacuo. A disp.: Caparro, Balzano, Esposito, De Rosa, Porcaro, Accietto, Viola, Di Giorgio. All.: Marra

Nuova Napoli Nord: Marchese, Vaino (75’ Cuozzo), Ferrari (78’ Vitale), Grillo, Medugno (70’ Fennan), Borzachelli, Ceso, Catanzaro, Keita (85’ De Rosa), Esposito (63’ Simonte), Di Nardo. A disp.: Ruggiero, Simonte, Rinaldi, Ielpo, Vitale, Sinigaglia. All.: Marino

Marcatori: 15’ Grezio, 65’ Evacuo