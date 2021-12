POZZUOLI – Migliaia di persone sono senz’acqua dall’alba di domenica nella zona alta di Pozzuoli a causa di un guasto alle pompe dell’acquedotto. L’interruzione della fornitura idrica era stata riportata 9 ore fa dal sindaco Vincenzo Figliolia che attraverso il proprio profilo Facebook ne aveva spiegato i motivi assicurando che la situazione sarebbe tornata alla normalità nel giro di un’ora. Ma così non è stato. Dopo 24 ore i rubinetti restano ancora a secco e nè dal primo cittadino nè dall’acquedotto arrivano aggiornamenti in merito. Nel frattempo numerose sono le chiamate e i messaggi che stanno giungendo in queste ore alla nostra redazione da parte dei residenti costretti a vivere una domenica senz’acqua «Nessuno ci dice niente, siamo senz’acqua e non sappiamo quando sarà ripristinato il tutto». Intanto sulla pagina Facebook di Vincenzo Figliolia, ormai utilizzata come notiziario, non ci sono notizie in merito da 9 ore, mentre monta la protesta con decine di persone che chiedono spiegazioni sui ritardi.