Parcheggiatore abusivo di Quarto tira calci e pugni a un carabiniere: arrestato

QUARTO – È di Quarto il parcheggiatore abusivo arrestato nel quartiere Soccavo, in via Cornelia dei Gracchi. Il 53enne viene descritto come una persona insistente da tutti i clienti che giungono in zona in auto o in sella a una moto: chiede denaro anche a quelli che sostano per pochi minuti. Il costo spazia dall’offerta a piacere fino al tariffario definito. E per chi non vuole piegarsi a pagare una tassa assurda, insulti e minacce. Tra i vari avventori della farmacia, ubicata lungo la strada, anche un carabiniere libero dal servizio. Arriva in moto e, neanche il tempo di sfilare il casco, che una mano è già protesa per ritirare il denaro. Il militare non si qualifica subito e rifiuta di pagare. Il 53enne non si arrende e inizia a insultarlo.

L’ARRESTO – Il carabiniere allora mostra il tesserino e poi chiede supporto ad una pattuglia della stazione. La reazione è inaspettata. Insulti e minacce aumentano in numero e volume. Si oppone al controllo e inizia a dimenarsi, tirando calci e pugni. «Devo campà! Fatemi lavorare!», le scuse tra un’offesa e l’altra. Il 53enne finisce in manette, arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

