Mini notte bianca a Pozzuoli: nel centro storico fiera degli hobbisti e negozi aperti

POZZUOLI – Arte, fantasia, tradizione e artigianato si fondono a Pozzuoli per dare vita alla prima mini notte bianca di fine estate. Sabato 7 settembre, a partire dalle 18, il centro storico e i suggestivi vicoletti si illumineranno a festa per accogliere residenti e turisti. In Piazza della Repubblica quaranta hobbisti regaleranno un’esposizione di prodotti artigianali di ogni genere nell’ambito del secondo appuntamento della fiera “HobbArt”, mentre tutt’intorno i negozi resteranno aperti allo shopping fino a notte. Per la prima volta, infatti, le attività commerciali del centro storico prolungheranno l’orario di chiusura. Tra gli artigiani presenti alla fiera ci sarà anche il puteolano Biagio Lucignano, l’ex operaio della base Nato che fa i presepi della Napoli moderna. La sua è una storia emblematica, nata durante la pandemia da Covid-19: dopo aver perso il lavoro riscoprì la sua creatività trasformando il suo talento artistico in una inesauribile fonte per un lavoro che oggi lo ha reso tra gli hobbisti più in vista nel panorama campano.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE – «Il movimento degli hobbisti cresce sempre di più grazie all’impegno di quanti vedono nell’artigianato una fonte di rilancio per l’economia locale – spiega Titti Zazzaro, assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli – Insieme al sindaco Gigi Manzoni lavoriamo quotidianamente per rendere la nostra città viva, bella e appetibile a un pubblico non solo flegreo. La mini notte bianca rappresenta solo una tappa di una lunga serie di eventi che caratterizzeranno Pozzuoli per i prossimi mesi. Ringrazio le associazioni di categoria, i commercianti, gli hobbisti e quanti si stanno prodigando per la riuscita di questo evento che illuminerà di arte e bellezza il nostro meraviglioso centro storico». Pozzuoli ad oggi risulta essere uno dei pochi comuni ad aver rilasciato il tesserino per hobbista, promuovendo in tal modo lo sviluppo sul territorio di una forma di autoimpiego innovativa. Proprio il capoluogo flegreo nelle scorse settimane ha ospitato la prima fiera degli hobbisti “HobbArt” a cui hanno partecipato oltre cinquanta artigiani.