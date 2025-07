Parcheggi a Bacoli, consigliere regionale bacchetta Josi “Dichiarazioni offensive che destabilizzano tessuto sociale”

BACOLI – «Serve un tavolo urgente per restituire dignità a cittadini, lavoratori e imprese. Ho inviato una nota al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per sollecitare la convocazione urgente di un tavolo di confronto sulle problematiche legate alla chiusura delle aree di sosta temporanea nel Comune di Bacoli, in particolare nelle località di Miseno e Miliscola. Una situazione che ha messo in ginocchio l’intera comunità, creando enormi disagi anche agli stabilimenti balneari, pronti ad accogliere i turisti e i cittadini che amano questo tratto di mare.» È quanto fa sapere Diego Venanzoni, consigliere regionale della Campania del gruppo “A testa alta con De Luca”, che lancia un appello alle istituzioni per fronteggiare l’emergenza parcheggi a Bacoli.

URGENZA – «Occorre intervenire subito – continua Venanzoni – anche per rispetto verso le tante famiglie con bambini, le persone anziane e i disabili costretti ad attendere la navetta sotto il sole cocente, senza pensiline né ombra. Tutti meritano dignità e rispetto, non abbandono e disorganizzazione.» Il consigliere regionale inoltre mette in guardia anche sui rischi sociali connessi al clima di tensione che si è venuto a creare in città negli ultimi mesi, con chiaro riferimento alle esternazioni del sindaco Josi Della Ragione: »Dichiarazioni pubbliche dai toni sprezzanti e generalizzazioni offensive rischiano di delegittimare un’intera categoria di operatori economici, destabilizzando il tessuto sociale ed economico del territorio flegreo. In queste settimane ho ascoltato il grido d’allarme di tanti lavoratori, imprenditori e cittadini che da anni contribuiscono con onestà e impegno allo sviluppo turistico della zona. La loro voce oggi chiede ascolto, rispetto e la possibilità di continuare a operare nella legalità. È indispensabile avviare un percorso condiviso, che coinvolga istituzioni, operatori, associazioni e cittadini. Solo il dialogo può portare a soluzioni concrete e sostenibili, nel pieno rispetto delle regole e dei diritti di tutti.»

L’APPELLO – Infine un appello: «Confido nella disponibilità e nella sensibilità del Prefetto, che ha sempre dimostrato equilibrio e fermezza anche nei momenti più complessi. Attendo la convocazione del tavolo di lavoro, richiesta anche da Alba Flegrea, Federbalneari e gli artigiani della Campania. Dobbiamo riportare serenità, trasparenza e certezza nelle decisioni amministrative. È tempo di risposte, nel superiore interesse della collettività.»