Serra e droga in casa: carabinieri arrestano coppia di pusher

ISCHIA – Blitz anti droga da parte dei carabinieri della stazione di Forio che hanno perquisito un’abitazione dell’isola dove vivono il 24enne e già noto alle forze dell’ordine Alessandro Celebrin e la sua compagna, una 23enne incensurata. I carabinieri hanno rinvenuto nell’appartamento una serra artigianale con all’interno 4 piante di marjuana alte un metro. Trovati anche 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 360 grammi. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto due dosi della stessa sostanza, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 1090 euro. Uomo e donna, devono rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, sono in attesa di giudizio.