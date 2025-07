Scooter rubato e coltello in tasca: fermato 14enne

NAPOLI – I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, mentre percorrevano via Marechiaro, hanno notato due ragazzini che si muovevano in modo sospetto tra degli scooter in sosta. Uno dei due, alla vista dei militari, ha gettato un coltellino a scatto e ha provato a fuggire. I militari sono riusciti a bloccarlo mentre l’altro ragazzo è scappato in sella a uno scooter Sym Symphony.

LA SCOPERTA – Nelle tasche del ragazzo – ha 14 anni – una morsettiera staccata da uno scooter la cui proprietaria poco prima ne aveva denunciato il tentato furto. L’arma è stata sequestrata mentre il Sym Symphony è stato trovato poco distante ed è risultato rubato. Il 14enne è stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi per poi essere affidato ai genitori. Sono in corso indagini per identificare il complice.