Pozzuoli si è fermata per Augusto, oltre mille persone ai funerali «Nessuno muore finché vive nei nostri cuori» – LE FOTO

POZZUOLI – Lacrime e dolore. Tanto dolore ai funerali di Augusto Di Meo, il 18enne morto a Lucrino in un tragico incidente stradale. Per l’ultimo saluto al simpatico studente-lavoratore con la passione per le moto erano presenti oltre mille persone. Soprattutto giovani. Tanti giovani che hanno vissuto il dramma della morte. Tanta gente che si è stretta attorno all’immane dolore della madre, del fratello e di tutti i familiari di Augusto. Gremita quest’oggi la chiesa di San Luca ad Arco Felice, la gente ha invaso le strade per salutare il feretro all’uscita dalla chiesa.

IL SALUTO – «Nessuno muore finché vive nei nostri cuori…Augusto vive» c’era scritto sulle t-shirt indossate da centinaia di giovani e amici e sulle quali vi era stampata una foto di Augusto in moto nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Davanti alla chiesa anche la moto del 18enne e l’ultimo casco indossato prima dell’incidente. All’uscita la bara è stata salutata dal rombo dei motori di decine di moto, il volo di palloncini bianchi, fumogeni azzurri e uno striscione che invitava a ricordare Augusto in tutti gli stadi.

