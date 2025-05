Paesaggi rurali della piana di Quarto in età antica: convegno sull’Archeologia

QUARTO – Giovedì 29 maggio ore 10.00 presso l’Aula magna dell’Isis Montalcini di Quarto (via Vaiani n. 44) si terrà il convegno di archeologia “Paesaggi rurali della piana di Quarto in età antica” promosso dal Comune di Quarto in sinergia con la Dirigenza dell’Isis Montalcini, il Parco Archeologico dei Campi flegrei e il Gruppo Archeologico dei Campi flegrei. Parteciperanno all’incontro la Dirigente Rosanna Stornaiuolo, il sindaco e di Quarto Antonio Sabino, il direttore del parco Archeologico dei Campi flegrei Fabio Pagano e l’Assessore all’istruzione e alla Cultura Raffaella De Vivo. Si illustrerà la storia degli scavi di Quarto degli ultimi anni con l’archeologa Costanza Gialanella, già Funzionaria del MiC; l’archeologo Francesco Garcea con il contributo “Quarto, via Cimarosa, Complesso funerario di età romana e l’archeologa Michela Ascione con l’intervento “Quarto, via Masullo, Dal Bronzo all’epoca romana “La villa del torchio”. I lavori, coordinati dall’archeologa Raffaella Iovine, hanno lo scopo di presentare alle nuove generazioni la Storia del territorio quartese, evidenziando anche i ritrovamenti di età preistorica. Quarto, infatti, era abitata già nell’età del Bronzo ed ebbe, poi, grande importanza nel periodo romano per il passaggio della via consolare Puteolis-Capuam che permetteva di raggiungere la via Appia e le numerose ville e necropoli che costellavano la piana di Quarto, considerato l’Ager di Puteoli.