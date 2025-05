Diciassettenne scappa dalla comunità e aggredisce i carabinieri: arrestato

PIANURA – Questa notte i carabinieri della stazione di Napoli Pianura hanno arrestato per resistenza un 17enne del posto. Il ragazzo si è allontanato da una comunità minorile di Salerno dove era sottoposto a misura cautelare per delle truffe ad anziani. I carabinieri si sono messi alla ricerca del minorenne e sono andati nell’appartamento dove risiede. Lì il giovane non si è arreso e ha opposto resistenza colpendo ripetutamente uno dei carabinieri intervenuti. Con non poche difficoltà è stato bloccato e arrestato. Per il carabiniere 5 giorni di prognosi. Il 17enne è stato trasferito nell’istituto di pena minorile di Nisida.