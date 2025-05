QUARTO/ Furto al centro commerciale “Quarto Nuovo”: donna ruba smartphone a una bambina

QUARTO – Ha atteso che la bambina con i genitori andasse via e si è fiondata sullo smartphone lasciato sul tavolo. Ai presenti che hanno assistito alla scena ha detto “Adesso lo porto al McDonald’s”. Cosa che invece non ha fatto. Lo ha spento e lo ha portato via. E’ successo domenica intorno alle 15:30 nell’area food del centro commerciale “Quarto Nuovo”. La piccola era seduta a un tavolo davanti alla “pizzetteria Porzio” quando, una volta alzatasi, ha lasciato lo smartphone sul tavolino. Una dimenticanza tramutatasi in un vero e proprio furto visto che, poco dopo, una donna insieme ad altre due persone (un uomo e un’altra donna) si è impossessata del cellulare. Resasi conto di essere osservata dalle altre persone sedute ai tavolini, ha poi esclamato di volerlo portare al McDonald’s, cosa che però non ha fatto visto che alla cassa gli operatori hanno affermato di non aver ricevuto nulla.

L’APPELLO – “Se questa signora ha un briciolo di umanità, visto che ha sottratto il cellulare a una bambina, glielo restituisca. All’interno c’erano anche 5 euro che mia figlia aveva ricevuto per la poesia della festa della mamma e ne andava molto fiera. Non è il valore economico dell’oggetto che ci interessa, ma il gesto subito dalla bambina che ci è rimasta molto male. Questa donna può telefonarmi al numero 3208875286. Nel frattempo faremo una denuncia e chiederemo le immagini delle telecamere visto che ce n’è una proprio davanti al tavolo dove eravamo seduti e sicuramente ha ripreso la scena del furto.” ha detto la madre della piccola.