Paura a Pozzuoli: scuolabus si schianta contro un muro, studente ferito – LE FOTO

POZZUOLI – Attimi di paura questo pomeriggio a Pozzuoli dove uno scuolabus è finito fuori strada andandosi a schiantare contro un muro. L’incidente è avvenuto in via Montenuovo Licola Patria, nei pressi dell’ingresso alla variante Anas in direzione Monterusciello. Nel violento impatto uno studente è rimasto ferito: soccorso sul posto dai sanitari del 118 è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Da quanto si apprende, il giovane avrebbe riportato una frattura a una gamba. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Tanta la paura tra i giovani studenti che si trovavano a bordo del mezzo e che stavano facendo rientro a casa. Indagini sono in corso per capire le cause che hanno portato l’autista a perdere il controllo dello scuolabus. *seguiranno aggiornamenti

LE FOTO