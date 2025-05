POZZUOLI/ «Caro Sindaco ti scrivo…» lettera di Cossiga a Manzoni

POZZUOLI – Sandro Cossiga di Pozzuoli Libera scrive a Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli. Lo fa con una lettera inviata al primo cittadino al segretario del Pd Franco Fumo attraverso la quale si compiace per la nascita del circolo cittadino dei democratici a Pozzuoli e per la nuova giunta comunale con annessa la formazione della nuova maggioranza di governo. «Caro Sindaco, con la presente desideriamo condividere alcune riflessioni in merito all’evoluzione del gruppo consiliare “Pozzuoli Libera”, rappresentato in Consiglio Comunale da tre consiglieri e guidato dal sottoscritto in qualità di capogruppo. – ha scritto Cossiga nella lettera che porta la firma anche del coordinatore del movimento Pozzuoli Libera, Danilo Perillo – Il recente processo di ricomposizione del Partito Democratico puteolano ha rappresentato non solo un momento di riorganizzazione interna, ma anche un passaggio politico significativo per la vita cittadina. Ha infatti favorito un confronto aperto e costruttivo, riattivando una salutare dialettica pubblica e imprimendo nuovo slancio all’iniziativa politica sul territorio. In questo contesto, “Pozzuoli Libera” ha saputo cogliere l’opportunità di contribuire in modo responsabile e leale, sostenendo con convinzione la definizione del nuovo assetto di giunta.»

IL SOSTEGNO – «Il nostro gruppo, – si legge nella lettera – sin dalla sua nascita, si è distinto per un approccio fondato sulla coerenza, sul rispetto istituzionale e sulla condivisione degli obiettivi strategici dell’Amministrazione comunale. Un impegno che si è rafforzato negli ultimi mesi attraverso un percorso di crescita interna e di ampliamento della nostra base politico-organizzativa. A tal fine, è stata individuata nella figura del dott. Danilo Perillo la funzione di coordinatore politico del gruppo. Attorno a questa guida si è consolidata una squadra variegata e competente, che include professionisti, ex amministratori e numerosi militanti, tutti accomunati dalla volontà di contribuire concretamente al progresso della nostra comunità. “Pozzuoli Libera” si conferma oggi una componente politica matura, attiva e affidabile, pronta a svolgere un ruolo centrale nel sostegno all’Amministrazione da Lei guidata. Rinnoviamo pertanto il nostro impegno ad accompagnare con spirito costruttivo le principali sfide amministrative, avviando nei prossimi mesi una serie di tavoli tematici di confronto su ambiti strategici per la città». «Tra i nostri obiettivi – conclude Sandro Cossiga – rientra anche il rafforzamento del ruolo istituzionale del Sindaco, quale figura di riferimento per i cittadini e simbolo di una guida autorevole e trasparente. Riteniamo fondamentale valorizzare questa funzione, promuovendo un rapporto sempre più diretto e partecipato tra l’Amministrazione e la cittadinanza. Confermiamo, infine, la nostra piena disponibilità a lavorare in modo sinergico e responsabile, con l’unico intento di contribuire al benessere e allo sviluppo della nostra Pozzuoli.»