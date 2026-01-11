Orrore a Monte di Procida: gatto senza testa appeso a una ringhiera

MONTE DI PROCIDA – Un gatto con la testa mozzata è stato rinvenuto questa mattina a Monte di Procida. Una macabra scena apparsa davanti agli occhi dei cittadini che si trovavano al porto di Acquamorta. Il corpo del piccolo animale era appeso ad una ringhiera della banchina di Acquamorta. Due le ipotesi al vaglio: un orrendo gioco da parte di qualcuno, che dopo aver ammazzato il gatto avrebbe messo il corpo senza vita, e con la testa mozzata, in bella esposizione sulla banchina; o la conseguenza del temporale di ieri che attraverso vento e onde avrebbero scaraventato il povero animale contro la ringhiera.

Foto: Montediprocida.com