Licola Mare, strade invase da escrementi di cavallo

POZZUOLI – A Licola Mare cresce il malcontento per la presenza di escrementi di cavallo sulle strade pubbliche, una situazione che provoca disagio e indignazione tra i residenti. Non si tratta solo di un problema di decoro urbano, ma anche di sicurezza: l’asfalto reso scivoloso, soprattutto dopo la pioggia, diventa pericoloso per automobilisti, motociclisti e pedoni. Le norme prevedono che chi conduce animali debba evitare che le strade pubbliche vengano sporcate e, in caso contrario, intervenire per la pulizia. Il mancato rispetto di queste disposizioni incide sul decoro delle strade e sulla fruibilità degli spazi pubblici. Il problema non è la presenza dei cavalli, ma l’incuria di chi non si assume le proprie responsabilità.