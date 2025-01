Open day all’istituto Pitagora di Pozzuoli

POZZUOLI – Sabato 25 gennaio, dalle 10 alle 13, andrà in scena l’Open day presso l’istituto superiore Pitagora di Pozzuoli. Durante la giornata sarà possibile effettuare l’inscrizione per l’anno 2025-2026. Sarà inoltre presentata l’offerta formativa che prevede quattro indirizzi: liceo area scientifica, liceo area umanistica, professionale e tecnico. Per quanto concerne il liceo area scientifica gli indirizzi sono: liceo scientifico tradizionale, liceo scientifico biomedico, liceo scienze applicate; per il liceo area umanistica gli indirizzi sono: liceo classico e liceo delle scienze umane; il professionale invece prevede servizi culturali e dello spettacolo, odontotecnico e servizi per la sanità e assistenza sociale. Infine l’indirizzo tecnico prevede Informatica e Telecomunicazione e il corso di elettronica ed elettrotecnica.