«Al di là del filo spinato» al Pareto di Pozzuoli per non dimenticare i massacri della storia

POZZUOLI – La mostruosità e l’eccezionalità dello sterminio di massa degli ebrei e dei non-ebrei e degli eventi ad essi correlati, lo sterminio programmato ed industrialmente realizzato di un intero popolo impongono a tutti noi una riflessione e così anche quest’anno l’Istituto Vilfredo Pareto di Pozzuoli ha voluto offrire il proprio contributo organizzando la terza edizione del convegno Al di là del filo spinato che si terrà alle ore 10,30 del 24 gennaio 2025, presso l’Auditorium della scuola. In sala, gli studenti del quinto anno incontreranno ospiti di eccezione con cui si confronteranno per discutere di ciò che gli storici hanno definito “una frattura del continuum storico del mondo occidentale”.

LA VOCE – Al di là del filo spinato dà voce e rappresentazione alle vittime di questa atroce persecuzione ricordando nomi e episodi, restituendo volti e voci attraverso documenti cartacei e fotografici affinché nulla abbia il tono della spersonalizzazione, anzi al contrario riportando testimoni scomparsi per salvarli, almeno, nella narrazione. “I più sentiti ringraziamenti vanno a Anna K. Smolińska, Presidente dell’Associazione Istituto per la Polonia, che già da alcuni anni collabora con il Pareto, per averci consentito di conoscere più da vicino l’autenticità di tante storie e per avere condiviso con noi quella memoria rendendola racconto sempre attuale. Un ringraziamento alle relatrici Barbara Pamrów e Anna Obrębska, provenienti dall’Istituto della Memoria Nazionale – Ufficio Regionale per l’Educazione Nazionale di Varsavia, che ci accompagneranno in un viaggio nella memoria “ereditata” intesa, se vogliamo, come atto di resistenza, al Console Onorario della Repubblica di Polonia Regione Campania, Dott. Dario Dal Verme, ai rappresentanti delle Istituzioni locali, a tutti coloro i quali hanno accolto il nostro invito. Si ringraziano infine i docenti che nelle classi condividono i concetti di rispetto, di libertà, di uguaglianza e gli alunni con l’auspicio che possano sempre cercare la verità.” fa sapere la dirigente scolastica del Pareto di Pozzuoli Rosalba Morese.