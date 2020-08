POZZUOLI – La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore. Dalle ore 12 di domani, venerdì 21 agosto, e fino alle 10 di domenica 23 agosto, potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 4-5 gradi associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione. In virtù di queste previsioni meteo e delle possibili situazioni di criticità e disagi fisici, si invitano in particolare gli anziani e le fasce fragili della popolazione a non uscire di casa se non per necessità o di farlo nelle ore meno calde e meno soleggiate della giornata.