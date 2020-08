POZZUOLI – Millecinquecento caffè gratis per medici, infermieri e personale dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. E’ l’iniziativa messa in campo dal bar “Kaly Yuga” di via Cosenza per ringraziare i sanitari per l’impegno profuso durante l’emergenza Covid. «Abbiamo distribuito 1.500 buoni caffè e chiunque viene qui con quel biglietto riceverà un caffè gratis. E’ un piccolo gesto di riconoscenza da parte nostra nei confronti di chi lavora in ospedale e fa tanti sacrifici per tutelare la nostra salute» spiega Alfonso, storico titolare del bar che sorge ad angolo con Piazza della Repubblica di Pozzuoli.