Olimpiadi della Cultura e del Talento, in gara anche l’ISIS Montalcini di Quarto

QUARTO – Successo per le Olimpiadi della Cultura e del Talento, tenutesi al teatro Ariston di Mondragone. L’evento ha reso protagoniste le scuole secondarie di secondo grado del Sud Italia. Tre gli istituti campani che hanno preso parte alla sfida culturale, quali: l’ISIS Rita Levi Montalcini di Quarto, gli istituti Amaldi di Santa Maria Capua Vetere e Carducci di Nola. Oltre mille i talenti che hanno partecipato all’iniziativa. Gli studenti hanno utilizzato un’app in tempo reale per rispondere a quiz e prove in modo simultaneo. Le sfide riguardano vari ambiti, quali: logica, attualità, cultura generale, musica, informatica e cultura sportiva. L’associazione Olimpiadi della Cultura e del Talento può vantare prestigiosi riconoscimenti: nel 2014 riceve una Medaglia di Rappresentanza del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano a testimonianza del reale apprezzamento della massima carica dello Stato per il concorso. Nel 2012 riceve un encomio ufficiale dall’Amministrazione Comunale di Tolfa, con un atto votato all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale, per la “professionalità e brillantezza dimostrata nell’organizzazione dell’evento” . Nel 2016 il Primo Ministro maltese Joseph Muscat registra un video messaggio per gli organizzatori e i partecipanti al concorso, video messaggio diffuso durante le finali e poi ripreso da diverse testate giornalistiche nazionali.