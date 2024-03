«Riportiamo Christian in Italia»: il papà promuove un corteo di solidarietà a Quarto

QUARTO – «Riportiamo Christian in Italia». È questo l’appello che Fabrizio Barretta rivolge alle istituzioni affinché suo figlio di 4 anni possa rientrare a casa. Il bambino, conteso dai due genitori separati, è partito alcuni giorni fa per l’Inghilterra, dove ad attenderlo c’era la madre. A stabilire il trasferimento del minore oltre la Manica un decreto del Tribunale dei Minori di Napoli. Il padre, però, non si arrende e annuncia ricorso in Cassazione tramite il suo legale. Intanto per la giornata di sabato è previsto un corteo di solidarietà nella città di Quarto, dove dal 2021 Christian viveva con il suo papà. La marcia, promossa da papà Fabrizio con il supporto della chiesa Gesù Divin Maestro, partirà alle 15:30 nel parcheggio della villa comunale per poi arrivare in Piazzale Europa.