Oipa dà il via al progetto “Svuota canili”

POZZUOLI – La vita in canile è difficile. Soprattutto per i cani anziani, che spesso passano in gabbia anni e anni. Ogni volta che ne vediamo uno dietro quelle sbarre, il nostro cuore va in frantumi. Con il progetto “svuota canili” Opa ha regalato una nuova vita a tanti vecchietti chiusi in canile, e oggi è il turno di Duca, dolcissimo meticcio di taglia piccola, 11 anni, che grazie a una mamma a distanza esce dalla sua lunga prigione. Se vuoi adottare Duca, o se vuoi diventare mamma o papá a distanza di un anziano che vive in canile, contatta “ Progetto svuota canili “. Non puoi portare a casa un cane? Non puoi adottare? Adotta a distanza un cane dal canile, da uno dei tantissimi canili comunali della provincia di Napoli, canili che detengono fino a 500 cani in condizioni non sempre buone. Gli darai la possibilità di uscire dalla gabbia per sempre e di essere seguito dagli angeli blu Oipa di Napoli fino a che trovano una casa per loro, saranno amati e coccolati in stalli casalinghi.

INFORMAZIONI – [email protected] – Paola: whatsapp 389 1748999 – E sarete richiamati quanto prima spiegandovi come funziona il progetto. I riferimenti del progetto sono questi.

