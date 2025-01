CALCIO/ La Puteolana 1902 esce sconfitta dalla sfida contro il Cynthialbalonga

ALBANO LAZIALE – Dopo 6 minuti gol dei padroni di casa con Lusha solo in area di rigore batte un incolpevole Leone. Al 18esimo minuto Cangemi esce per infortunio, ed al suo posto entra Russo. Proprio il neo subentrato prova su punizione, ma Boschi respinge al minuto 39. Un primo tempo che dunque vede chiudere i padroni di casa in vantaggio con il parziale di 1 a 0. Il secondo tempo si apre con la squadra granata che prova subito a reagire ma Boschi devia il tiro di Russo in calcio d’angolo. Dopo solo quattro minuti dall’inizio della seconda frazione di gara arriva però il raddoppio del Cynthialbalonga con Manca su assist di Ingretolli. Un minuto dopo la seconda rete dei padroni di casa, arriva la contromossa di mister Marra che sostituisce Dammacco e Teraschi per Coniglio e Popovic. Proprio Coniglio, all’11esimo minuto, accorcia le distanze firmando il 2 a 1 con assist di Mascari dall’out di destra. Al 21esimo il direttore di gara fischia un calcio di rigore a favore dei padroni di casa per fare di De Caro. Sul dischetto si presenta Ingretolli che però si lascia incantare da Leone che compie un autentico miracolo. La Puteolana prova così in ripetute occasioni a trovare il goal del pareggio, tra cui una conclusione dalla distanza di Bombaci. C’è poi l’episodio dubbio della gara, con la punizione di Russo ed il tocco del difensore con la mano del pallone, ma per l’arbitro non è rigore. Così nonostante il forcing granata. dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio che decreta la fine del match.

CYNTHIALBALONGA: Boschi, Pasqualoni, Cicioni, Manca, Angelli, Pasquale (66’ Santoni), Galazzini, Simonetti (91’ Nannini), ingretolli (81’ Tinti), Cardoselli, Lusha (66’ Cotugno). All.: Ferrazzoli

PUTEOLANA: Leone, Astemio (64’ Diabate), De Caro, Sbuttoni, Teraschi (51’ Coniglio), Benassi (64’ Palma), Mungo, Cangemi (18’ Russo) , Bombaci, Mascari, Dammacco (51’ Popovic). All.: Marra

Marcatori: 7’ Lusha, 52’ Manca – 57’ Coniglio

Ammonizoni: Angeli, Cardoselli, Ingretolli, Cotugno – Bombaci, Diabate, Benassi, Dammacco, Sbuttoni