I LETTORI SEGNALANO/ «Un peccato che una bella realtà debba sparire da Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sono Anna C., abito a Pozzuoli, e sono una abbonata alla libreria flegrea titolare di un abbonamento annuale di 60 euro che mi permetteva di leggere 3 libri al mese. Era questa una possibilità per poter leggere con grande serenità, evitando il problema dello spazio in casa e riducendo così notevolmente i costi. Questa libreria a Pozzuoli offriva uno spazio molto gettonato con il personale sempre ben disposto. Come mai non si è potuto fare niente e allora faccio un appello alle istituzioni o a chi potrebbe intervenire per cercare di trovare qualche soluzione. E’ un peccato che questa bella realtà debba scomparire»