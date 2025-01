MONTE DI PROCIDA/ Nasce “Caffè Flegreo”, progetto per gli over 50

MONTE DI PROCIDA – Si chiama “Caffè Flegreo: Scopri, Impara, Esplora” il progetto culturale dedicato a persone over 50 per riscoprire le bellezze di Monte di Procida, dalla storia alla natura. I primi due incontri sono in programma il 27 e 31 gennaio presso il circolo anziani di Casevecchie dalle ore 17:00 alle 19:00. Il progetto, ideato dalla dottoressa Erlisiana Anzalone prevede incontri mensili presso le associazioni ospitanti (1,5-2 ore), uscite guidate sul territorio (3-4 ore).