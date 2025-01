QUARTO/ Andrea Sannino ha presentato il suo libro “Prima di Abbracciame”

QUARTO – «Una mattinata bella ed intensa quella vissuta oggi presso l’ISIS “Rita Levi Montalcini” per la presentazione del libro “Prima di Abbracciame” del cantautore napoletano Andrea Sannino. Un’occasione anche per i tanti studenti di conoscere la storia di Andrea Sannino e stimolarli, attraverso la cultura, a credere e impegnarsi per realizzare i loro sogni. I giovani hanno bisogno di buoni esempi, di aprirsi al nuovo e crescere in modo sano. Così diamo nuova linfa anche al cambiamento». Così il sindaco di Quarto Antonio Sabino ha salutato la visita del cantautore napoletano Andrea Sannino questa mattina presso l’istituto Montalcini.