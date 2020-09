QUARTO – Un altro cittadino di Quarto è risultato positivo al Covid-19. Salgono a 10 le persone attualmente affette da coronavirus in città. Tutte si trovano in isolamento domiciliare.

A darne notizia è il sindaco Antonio Sabino che specifica che il nuovo caso rientra in quella serie di contatti rintracciati dai cittadini già risultati positivi. «Abbiamo anche un nuovo guarito, a cui vanno i miei più sinceri auguri di pronta ripresa. Purtroppo dobbiamo imparare a convivere con questa situazione, ma senza rischiare. Andiamo avanti con senso di responsabilità, mantenendo la distanza di sicurezza ed indossando la mascherina», rende noto il capo dell’esecutivo di Quarto.

A POZZUOLI – A Pozzuoli, intanto, si registrano tre guariti. Ad oggi sono 140 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 37 persone sono attualmente contagiate; 90 persone sono guarite definitivamente e 13 sono decedute.