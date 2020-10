QUARTO – Salgono a trentuno i casi di Coronavirus a Quarto. L’ultimo oggi, comunicato dall’Asl Napoli 2 Nord che contestualmente ha dato notizia di quattro guarigioni. Tra le persone colpite dal virus, una si trova ricoverata in ospedale mentre le restanti sono tutte in isolamento domiciliare. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia in città è di 86, di cui 52 sono guariti e 3 deceduti.