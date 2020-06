MONTE DI PROCIDA – E’ Annabelle Schiano di Cola, 29 anni, il nuovo assessore alla Programmazione, Rapporti con associazionismo e volontariato, Politiche di Cittadinanza Attiva, Politiche per la tutela e difesa degli animali d’affezione del comune di Monte di Procida. La nomina è arrivata quest’oggi con decreto numero 7 del 1 giugno a firma del sindaco Peppe Pugliese. Annabelle Schiano di Cola ha collaborato per un anno con il Servizio Civile presso il Comune di Monte di Procida con il progetto “Territorio T.V.B.: Tutela e valorizzazione della Biodiversità”. Da sempre è attiva con entusiasmo e tenacia nel sociale e nell’associazionismo montese.

LA NOMINA – Il Sindaco Pugliese sulla nuova nomina dichiara: «Annabelle Schiano di Cola è una giovane montese tenace e determinata. Da attivista prima e da volontaria, poi, si è sempre distinta per grinta, determinazione ed abnegazione al lavoro. Oggi la nostra giunta si arricchisce di una persona di grande valore. Lasciare spazio ai giovani, per noi, non è solo uno slogan, ma un imperativo morale e politico. In bocca al lupo e buon lavoro al nuovo assessore».