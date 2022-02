POZZUOLI – Questa mattina il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha visitato il nuovo blocco operatorio e il rinnovato reparto per la Procreazione Medicalmente Assistita dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Al suo fianco il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio D’Amore. Il blocco operatorio del terzo piano è stato completamente ristrutturato e le sale operatorie sono passate da 4 a 8. Il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita, invece, è stato riammodernato e rimodulato per garantire in totale sicurezza anche la fecondazione eterologa.