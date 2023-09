POZZUOLI – Nuova scossa nella notte a Pozzuoli. L’evento sismico di magnitudo 2.5 ± 0,3 è stato localizzato nella zona tra via Napoli e Dazio. Il sisma si è prodotto alle 00:54, ora locale, alla profondità di 2,9 km. Non si registrano danni. L’evento è stato sentito in varie zone della città.