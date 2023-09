Bacoli ricorda Salvo D’Acquisto in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua morte

BACOLI – La città di Bacoli ricorda il vicebrigadiere Salvo D’Acquisto nell’ottantesimo anniversario della sua morte. Per l’occasione nella giornata di domani, alle 17, si terrà la Santa Messa in suo onore presso la Chiesa di Sant’Anna e a seguire corteo musicale fino al Monumento al Milite Ignote dove verranno premiati i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. «I ricorrenti fatti di cronaca rappresentano in maniera puntuale le criticità criminali di Napoli e della sua provincia. La cronaca giornalistica impone un momento di riflessione su tematiche riguardanti lo sviluppo di un tessuto sociale coeso che riesca a auto-debellare le derive delinquenziali che inquinano e deturpano l’immagine della nostra Terra. Momenti di riflessione che non possono non tenere in considerazione le persone giuste a cui Napoli e la sua Provincia ha dato i natali. Ebbene, quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario dall’eroica scomparsa del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto. Un Carabiniere esemplare che, durante la II Guerra Mondiale, si dichiarò colpevole della morte di due soldati tedeschi per evitare le rappresaglie dei Militari Tedeschi», dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che invita la comunità a partecipare all’iniziativa.