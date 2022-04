POZZUOLI – Una scossa di magnitudo pari a 1.3 è stata registrata alle 16.17 di oggi dai sismografi dell’osservatorio vesuviano. L’evento, legato al fenomeno del bradisismo, è stato accompagnato da un boato sentito in particolare nella zona alta di Pozzuoli. L’epicentro è la zona Solfatara, ad una profondità di 1.4 chilometri. Non si registrano danni né conseguenze per i residenti. La scossa è stata avvertita anche a via Napoli, nel centro storico, via Campana e ad Agnano-Pisciarelli.