BACOLI – Un weekend caratterizzato da un appuntamento imperdibile per il calcio flegreo: nella giornata di domani, sabato 30 aprile, ci sarà infatti l’apertura del turno di play-off all’interno del girone C di Promozione. Turno che vedrà impegnato alle 16:30 il Rione Terra contro l’Oratorio Don Guanella Scampia al “Tony Chiovato” di Bacoli nella suggestiva cornice del Castello di Baia, che risalta ancora di più la portata storica dell’evento. Motivo per cui, con ingresso libero, tutti i cittadini possono godersi questo sabato di sport, sperando di portare in alto i colori flegrei e accedere al prossimo turno, avvicinandosi un passo in più alla promozione in Eccellenza.