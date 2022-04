POZZUOLI – Sabato 14 maggio 2022 la corsa rosa attraverserà Pozzuoli e tutti i Campi Flegrei. Per questo territorio è sicuramente un’occasione di promozione prestigiosa ed eccezionale e l’amministrazione comunale di Pozzuoli invita i cittadini a collaborare anche al costo di fare qualche piccolo sacrificio, come quello di non uscire di casa con la propria vettura dalle ore 10:30 alle ore 17:30 in tutta la zona interessata dall’evento. Il percorso interdetto alla circolazione veicolare va da via San Gennaro Agnano e via Solfatara fino ad Arco Felice e Lucrino, passando per via Artiaco e via Campi Flegrei. Si potrà assistere al transito della carovana rosa raggiungendo le strade del percorso a piedi. Saranno due i momenti interessati dal passaggio delle bici: dalle 12:50 alle 14:15 circa il Giro “E”, evento cicloturistico legato alla corsa rosa e riservato alle e-bike, bici elettriche a pedalata assistita; dalle 14:00 alle 17:00 circa il Giro d’Italia Professionisti.

LE STRADE CHIUSE – Saranno chiuse al traffico veicolare e pedonale dalle 10:30 alle 17:30 del 14 maggio le seguenti strade cittadine: Via San Gennaro Agnano (dal confine con Napoli) – Via Solfatara – Via Anfiteatro – Corso Terracciano – Piazza Capomazza – Via Santissima Annunziata – Via Artiaco – Via Campana (fino al confine col comune di Quarto) – Via Campi Flegrei – Piazza Aldo Moro (Arco Felice) – Via Miliscola (fino al confine col Comune di Bacoli) – Via Montenuovo Licola Patria (dall’altezza dell’istituto Agrario e fino all’incrocio con via Cuma Licola) – Via Cuma Licola – Via Arco Felice Vecchio – Strada provinciale Scalandrone – Rampa discesa al Lago Lucrino – Via intorno al Lago Lucrino – Via Lago d’Averno.

I DIVIETI – Resteranno interdetti anche i seguenti sensi unici con confluenza sul percorso: Via Vecchia San Gennaro – Via Vigna – Via Mameli – Via Luciano – Via Rosini (tratto da Via Carmine a Via Solfatara) – Via Montenuovo Licola Patria (tratto discendente da ingresso Tunnel a piazza Aldo Moro) – Prima Trav. Montenuovo Licola Patria – Via Cacciapuoti – Via Tripergole (tratto in uscita su via Miliscola). Sulle strade del circuito rosa sarà istituito il divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 5:00 alle ore 17:30. Sospesi anche tutti i passi carrabili che si trovano lungo il percorso. I tempi sono dettati dai programmi e dalle cronotabelle di marcia per cui le auto d’intralcio verranno rimosse. Occorre prestare quindi la massima attenzione agli avvisi di divieto che saranno affissi per strada o diffusi attraverso i canali di informazione.

Ai bivi, agli incroci, alle intersezioni stradali ed alle rotatorie verranno posizionate transenne e non sarà più possibile transitare per le vie interessate. Detti presidi saranno inoltre sorvegliati dalle forze dell’ordine, dagli organizzatori della corsa e dai volontari sotto il vigile controllo della Prefettura e della Questura di Napoli.

Resteranno chiuse anche l’uscita della Tangenziale di via Campana e l’uscita della Variante Domitiana SS7 Quater di Arco Felice. Le uscite di Cuma e Lago d’Averno resteranno aperte solo per i mezzi di soccorso diretti all’ospedale Santa Maria delle Grazie.