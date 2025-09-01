Nuova forte scossa a Pozzuoli: magnitudo 3.3

POZZUOLI – Non si ferma lo sciame sismico iniziato nel pomeriggio di ieri a Pozzuoli. Alle 17:22 una nuova forte scossa è stata avvertita a Pozzuoli, con epicentro in zona Agnano-Pisciarelli a una profondità di 2.2 km. La forza del sisma è stata pari a magnitudo 3.3, rilevata dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano, ed è stata avvertita in gran parte della città e nei comuni limitrofi di Quarto, Bacoli e nelle zone del napoletano, in particolare a Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura, Vomero. Al momento non sono segnalate criticità. La scossa rientra nello sciame che finora ha fatto registrare oltre 120 fenomeni sismici in poco più di ventiquattro ore.