Pozzuoli Calcio, si apre la seconda stagione: entusiasmo e nuove ambizioni

POZZUOLI – Dopo un primo anno di apprendistato, tra emozioni, sacrifici e la voglia di riportare il calcio dilettantistico al centro della comunità, il Pozzuoli Calcio è pronto a dare il via alla sua seconda stagione in Terza Categoria. La squadra, guidata dal mister Antonio Russo, ha lavorato intensamente durante l’estate per rafforzare la rosa e colmare le lacune emerse lo scorso campionato. Oltre alla riconferma dei punti fermi della scorsa stagione, sono arrivati alcuni volti nuovi pronti a dare freschezza e competitività al gruppo. “Il primo anno è servito per conoscerci, per costruire una base solida. Ora vogliamo alzare l’asticella e provare a dire la nostra in un campionato che si preannuncia equilibrato”, ha dichiarato il tecnico.

L’ATTESA– L’entusiasmo intorno alla squadra è cresciuto: tifosi e appassionati hanno risposto con calore già dalle amichevoli precampionato, trasformando il campo sportivo in un vero e proprio punto di ritrovo per la comunità puteolana. Se la prima stagione è stata un inizio promettente, la seconda ha l’obiettivo di consolidare un progetto che guarda lontano: crescere come squadra, far maturare i giovani talenti e soprattutto rappresentare con orgoglio la città di Pozzuoli.