BACOLI – La Flegrea Lavoro Spa, l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli, lancia la nuova APP per la raccolta differenziata dedicata ai cittadini bacolesi, uno strumento facile e interattivo che riunisce in un’unica piattaforma tanti e diversi servizi. Si tratta di un vero e proprio assistente personale, che permette ai cittadini di prenotare e gestire il ritiro degli ingombranti, di segnalare i disservizi con una semplice foto e, tramite la sezione news, li aiuta ogni giorno a compiere scelte più sostenibili. Ma non solo, l’APP Flegrea Lavoro per offrire una funzionalità aggiuntiva, ha creato una partnership con l’APP Junker, un “tutor” intelligente per la raccolta differenziata, che riconosce i prodotti e spiega come conferirli correttamente, distinguendo tutti i materiali che lo compongono. Grazie a questo strumento, infatti, per sciogliere ogni dubbio davanti ai bidoni della differenziata, sarà sufficiente inquadrare il codice a barre dell’imballaggio, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. Per fare ciò una tantum verrà chiesto al primo click sul bottone per la lettura del codice a barre di installare l’APP Junker e di dichiarare che si è un utente del Comune di Bacoli, che ha attiva la convenzione. La App di Flegrea Lavoro è stata creata dallo sviluppatore Salvatore Varchetta. È completamente gratuita e scaricabile da oggi sull’Apple store iOS e il PlayStore Android.

I COMMENTI – «Un’iniziativa lodevole che va nella direzione intrapresa dal Comune di Bacoli della sostenibilità, grazie al costante incremento della raccolta differenziata – dichiarail primo cittadino di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. – I dati dell’ultimo mese dimostrano che Bacoli continua ad attestarsi su percentuali molto alte di raccolta differenziata con l’83% nel mese di giugno. Contiamo di incrementare sempre più i servizi all’utenza attraverso iniziative sempre più green». «Continuiamo a lavorare per la città ed i cittadini- afferma Valentina Sanfelice di Bagnoli, Amministratore Unico della Flegrea Lavoro spa – semplificando la raccolta differenziata e rendendo l’ambiente sempre più sostenibile. Grazie a Junker possiamo aumentare la consapevolezza dello smaltimento dei vari prodotti e garantire una città più pulita». «L’attenzione degli italiani nei confronti dell’ambiente sta crescendo rapidamente – sottolinea Noemi De Santis, co-fondatrice di Junker – Con la nostra app vogliamo contribuire a valorizzare questa sensibilità, dimostrando che praticare la sostenibilità nella vita quotidiana è non solo possibile, ma anche facile e divertente. Siamo molto orgogliosi di mettere a disposizione dei cittadini e delle amministrazioni la miglior tecnologia disponibile per differenziare senza più dubbi o errori».