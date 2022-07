ORANO (Algeria) – Successo ai Giochi del Mediterraneo per Viola Scotto di Carlo all’esordio con la nazionale italiana. La nuotatrice della Napoli Nuoto ha vinto la medaglia d’argento nei 50 farfalla con il tempo di 26″25. “Quella di Viola è una tradizione che continua e che vede Monterusciello sui gradini di un podio internazionale, un orgoglio flegreo”, ha dichiarato Ottorino Altieri, direttore tecnico dell’area nuoto della Napoli Nuoto. Viola Scotto di Carlo ha condotto una gara in crescendo ed è stata preceduta solo dalla greca Anna Ntountounaki. La vittoria ai Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, in Algeria, segue le due medaglie conquistate dall’atleta originaria di Bacoli ai campionati Assoluti primaverili di Riccione.