POZZUOLI – Quasi mezza città rischia di rimanere senz’acqua oggi, a partire dalle ore 14, a causa di indifferibili lavorazioni già in corso sulla rete idrica a servizio territorio puteolano. Dal comune di Pozzuoli fanno sapere che l’erogazione della fornitura di acqua potabile potrebbe essere interrotta o subire un abbassamento di pressione presso le seguenti strade e zone limitrofe: Via Luciano, Via vecchia Luciano, via Campi Flegrei, via Miliscola e via Domitiana. Non si conosce la durata dell’intervento e il conseguente ripristino del servizio.